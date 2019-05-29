Павел Филип остался недоволен восстановлением дороги Кишинев-Унгены

Глава кабмина ждет четкого ответа о сроках завершения ремонта трассы Кишинев-Унгены. Министерству экономики и госадминистрации дорог он дал два дня на переговоры с азербайджанской компанией-подрядчиком. И лично проверил, как идут работы.

"Хватит, это уже издевательство. Три года прошло с момента, когда все должны были закончить. В четверг после заседания доложите мне о решении проблемы", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер подчеркнул, что автомобилистов не интересуют причины опоздания. И что ремонт должны закончить до конца года.

Ремонт 92-х километров трассы Кишинев-Унгены начали в 14 году, а завершить должны были в 2016. С тех пор подрядчик заплатил за опоздание штрафы на 360 тысяч евро. Бюджет проекта – 80 миллионов евро. Деньги перечислили внешние партнеры.