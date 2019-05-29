500 домов осталось без воды в пригороде Думбрава

Скандал в столичном пригороде Думбрава. Больше 500 домов осталось без воды после поломки насосной станции. Люди говорят, что участок в Дурлештах, где расположен насос, недавно продали. И что станцию сломали намеренно.

"Ограждение сняли, а провода порезали и бросили рядом".

"Мы говорили с людьми, которые назвались собственниками участка. Они сказали, чтоб мы забрали все трубы, потому что они мешают стройке".

"Нас не интересует, кто они. Но обо всем нужно договорится. Пусть оставят нам этот колодец".

"Нельзя отключать воду, это самоуправство. Мы выйдем на протесты, перекроем Полтавское шоссе. Мы не позволим так с собой обращаться".

Мэр коммуны Трушены, в состав которой входит Думбрава, ситуацию не прокомментировал. В приемной заявили, что его нет на месте, отказавшись сообщить подробности. Между тем, полиция начала расследование по факту кражи металлической сетки, которой был огорожен насос.

"Когда снимали сетку, повредили провода. На место происшествия отправили специалистов, которые должны устранить неисправность", - сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.

В полиции говорят, что виновнику отключения воды грозит крупный штраф или до четырех лет тюрьмы.