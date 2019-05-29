В Кишиневе воры обокрали частный дом почти на полмиллиона леев. Инцидент произошел вчера, 28 мая.
Грабители проникли в дом через окно. Хозяин лишился мобильного телефона марки Samsung S9, часов марки Srrit, стоимостью 40000 леев, планшета за 12000 леев, 46000 леев и 14000 евро.
Общая сумма ущерба составила 443875 леев.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
|Banca Nationala a Moldovei
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