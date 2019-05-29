В центре Кишинева произошло ДТП с участием такси

Авария случилась сегодня утром в центре столицы. Машина такси врезалась в другую легковушку, та от удара перевернулась. К счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель легковушки признает, что должен был уступить дорогу. Такси, по его словам, появилось неожиданно и ехало слишком быстро. Также он утверждает, что таксист после аварии ушел, а вместо него за руль сел другой мужчина.

"Он говорит, что в машине был пассажир. Кто был за рулем, я не видел. Но очевидцы рассказывают, что это не он. Тот вышел из машины и ушел".

Обстоятельства аварии выясняет полиция. Виновнику грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.