Авария случилась сегодня утром в центре столицы. Машина такси врезалась в другую легковушку, та от удара перевернулась. К счастью, обошлось без пострадавших.
Водитель легковушки признает, что должен был уступить дорогу. Такси, по его словам, появилось неожиданно и ехало слишком быстро. Также он утверждает, что таксист после аварии ушел, а вместо него за руль сел другой мужчина.
"Он говорит, что в машине был пассажир. Кто был за рулем, я не видел. Но очевидцы рассказывают, что это не он. Тот вышел из машины и ушел".
Обстоятельства аварии выясняет полиция. Виновнику грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.
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