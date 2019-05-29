Сегодня провожают в последний путь поэта и публициста Петру Кэраре

Поэта и публициста Петру Кэраре провожают сегодня в последний путь. Церемония прощания состоится в Союзе писателей, а похоронят литератора на центральном кладбище.

"Это был светлый человек. В нашей редакции тогда царила удивительная атмосфера. Люди приходили к нам, как к источнику света. Петру Кэраре всегда был в центре внимания. Он был и останется таким же значимым, как Григоре Виеру", - сказал писатель Владимир Бешляга.

"Он был несгибаемым. Ни ссылка, ни все гонения его не сломали".

Петру Кэраре родился 13 февраля 1935 года в селе Заим Каушанского района. В 58 году он начал работать в газете Chipăruş, где публиковал сатирические стихи и пародии. В 59-м к публикации рекомендовали его первый сборник стихов "Soare cu dinţi", который не прошел советской цензуры.

Скончался писатель в понедельник. Соболезнования его семье выразили глава-кабмина, министр культуры и другие официальные лица,.