С начала 2019 года декретные отпуска получили более 500 мужчин

Больше шести тысяч мужчин в Молдове получили отпуска по уходу за ребенком. Это данные за три года. А с начала 2019-го такой возможностью воспользовались около 500 отцов.

Среди них - Раду Чеботарь, у которого недавно родилась вторая дочка.

"Я хочу помочь жене и видеть первые дни жизни дочери. Это действительно много значит и для меня, и для малышки", - поделился Раду Чеботарь.

"В 2014, когда родилась старшая дочь, мужу дали только два выходных. Этого, конечно, мало. Сейчас отпуск - 14 дней, и это важно так как любой матери нужно восстановиться после родов", - сказала мама Адриана Соломон.

Получают отцы и отпускные, выплачивают их из фонда социального страхования. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НКСС или обратиться в территориальное отделение. Следующий шаг - оформить в банке социальную карту, на которую перечислят деньги.

"На основании заявления об отпуске отец обращается в территориальную кассу по месту жительства или ту, к которой относится организация, где она работает. Сделать это нужно в течение месяца со дня выхода в отпуск", - рассказала глава управления НКСС Лидия Чеботарь.

Размер пособия по уходу за ребенком зависит от размера зарплаты. Если оклад, к примеру, составляет пять тысяч, отцу выплатят почти 2900 леев.