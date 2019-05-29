Ученые разработали новую технологию очистки атмосферы от углекислого газа

Применение новой технологии позволит ученым превращать в твердый камень углекислый газ.

Группа ученых предложила новый метод очистки атмосферы Земли от углекислого газа, который является одной из причин глобального потепления.

Об этом сообщает News UA. Применение новой технологии позволит ученым превращать в твердый камень углекислый газ, попадание которого в атмосферу нашей планеты называют одной из главных причин глобального потепления и изменения климата, передает УНИАН.

Ученый-геолог Сандра Оск Снаебйорнсдоттир говорит, что технология в своей реализации напоминает процесс поглощения СО2 базальтом, однако в природе этот процесс занимает тысячи лет, а технологический подход позволяет заметно ускорить его.

Метод стал результатом совместной работы исследователей, привлеченных к исландскому научному проекту "CarbFix", компании "Reykjavik Energy", Университета Исландии, Французского национального центра научных исследований и Колумбийского университета в США.

Он предусматривает захват углекислого газа при помощи пара, превращение его в конденсат и растворение в воде, после чего полученное вещество отправляется на километр вглубь под землю и под воздействием высокого давления вступает во взаимодействие с базальтом, давая начало процессу минерализации.