В мае будет несколько довольно ощутимых метеоударов.
По сравнению с майским календарь магнитных бурь на июнь 2019 выглядит довольно оптимистично. Впрочем, в этом месяце несколько довольно ощутимых метеоударов все же будет, пишет "Главред".
Магнитные бури в июне 2019: когда, какого числа
3 июня – первая сильная магнитная буря ожидается в этот день;
8 июня – средние магнитные колебания: общее недомогание, снижение работоспособности;
9 июня – мощнейшая магнитная буря в июне 2019: повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня, передает УНИАН.
10 июня –магнитное колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня;
19 июня – еще одна сильная магнитная буря: стоит следить за питанием, пить побольше воды и не перенапрягаться без острой потребности;
28-30 июня – магнитные бури в 4-5 баллов: метеозависимым людям стоит поберечь здоровье. У метеозависимых людей ухудшение самочувствия начнется еще накануне, 27 июня. При этом стоит отметить, что накануне и после этих дат также может ощущаться влияние приближающихся/затихающих бурь.
Поэтому стоит чутко прислушиваться к своему организму в это время и при необходимости давать себе послабление с физическими нагрузками, а также не нагружать желудок жирной или излишне соленой пищей.
Симптомы при магнитных бурях
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Как защититься от магнитных бурь
Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.
Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.
Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.
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