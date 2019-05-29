Туристы спровоцировали забастовку сотрудников Лувра

Сейчас посетить легендарный музей можно будет только по билетам, приобретенным на сайте, но расписание работы пока не сообщается.

Туристы в Париже рискуют остаться без прекрасного. Забастовку объявили сотрудники Лувра.

Продавцы билетов и служба охраны отказываются выходить на работу из-за огромного наплыва туристов, передает УНИАН.

олько в прошлом году музей посетили более десяти миллионов человек. А количество музейных сотрудников, напротив, только уменьшилось.

Накануне Лувр даже не открылся, а всем, кто забронировал экскурсии заранее, вернули деньги.

Сейчас посетить легендарный музей можно будет только по билетам, приобретенным на сайте, но расписание работы пока не сообщается.