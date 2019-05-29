Пять граждан Молдовы отправятся в плавание по Атлантике и Северному Ледовитому океану

Восемь отважных мужчин, пять жителей Молдовы, два румына и один россиянин, отправятся в плавание по Атлантике и Северному Ледовитому океану. Старт экспедиции будет дан 14 июня. Она продлится две недели. В это время участников плавания с землей будет связывать лишь спутниковый телефон. Двое из них стали гостями утренних новостей Третьего канала.

Подготовка к экспедиции длилась один год. Участники плавания продумали все до мелочей.

"Цель, как в любой экспедиции, проста: испытать свои возможности, увидеть новые места, получить новые впечатления, открыть новые земли. Это будет очень сложная экспедиция, к которой нужно готовиться целые годы. Мы готовились один год и я не думаю, что на данный момент мы полностью готовы к этому", сказал участник экспедиции, Анатолий Унтурэ.

"Для меня это будет первое подобное путешествие. Поначалу я сомневался, стоит ли мне отправляться в плавание. Жене уже давно ничего не говорю, она привыкла. Мы совершили много экспедиций, а будущая, конечно, станет шагом вперед", отметил участник экспедиции, Дан Унтурэ.

Путешествие длиной в 3 тысячи километров начнется в Исландии.

"Надеюсь, что оно займет у нас 14 дней. Но время очень сильно зависит от ветра. Если мы столкнемся со штормами, будет сложнее. На этой широте полярный день. У нас вообще не будет ночи, так как солнце не садится. Мы повстречаем китов, потому что у них сейчас период спаривания и они плывут к теплым течениям", сообщил участник экспедиции, Анатолий Унтурэ.

"Связь землей мы будем поддерживать лишь через спутник, с помощью голосовой связи, СМС. Интернетом, который стоит очень дорого, во время плавания он обходится в 20 евро за 1 мегабайт, мы почти не будем пользоваться. Только для того, чтобы проверить почту", подчеркнул участник экспедиции, Дан Унтурэ.

Своими впечатлениями путешественники обещали делиться в соцсетях.