Вскрылись жуткие подробности о родителях девочки, которую они сожгли на Житомирщине

По словам приемной матери, Даша боялась родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

До того, как убить и сжечь пятилетнюю Дашу на Житомирщине, ее родные родители сильно избивали ее. В 2015 году девочку отобрали у неблагополучных родителей.Ребенок оказался в доме семейного типа. Но потом вновь объявились ее биологические родители и заявили, что хотят вернуть дочь, передает Униан.

Несмотря на то что родная мать Даши вместе с сожителем продолжали злоупотреблять алкоголем и вести асоциальный образ жизни, Житомирский апелляционный суд в 2018 году почему-то стал на их сторону.В апреле 2018 года маленькую Дашу вернули биологическим родителям. А уже через четыре месяца они ее убили, пишут "Факты".

Журналистам удалось связаться с приемной мамой Даши Наталией Коберник, с которой девочка прожила три года.Наталья Коберник с мужем создали дом семейного типа в селе Ивановка Житомирского района и сейчас воспитывают восьмерых детей. Даша оказалась единственным ребенком, у которого были проблемы со здоровьем. По словам Натальи, девочка страдала врожденным правосторонним параличом Эрба и диплегией верхних конечностей (подвид ДЦП). Когда Наталия с мужем взяли ее в семью, Даша даже не могла сидеть.

Наталия Коберник говорит, что забрала Дашу из больницы, когда девочке было полтора года. Даша попала в больницу со страшными побоями.

"Она вся была синяя, на ней не было живого места, — говорит женщина. — Ее били родители. Я узнала о Даше от начальника Службы по делам детей в Житомире. Чиновница сказала мне, что есть девочка, которой сейчас ищут приемную семью. Это было в мае 2015 года. Оказалось, еще в октябре 2014-го Дашу забрали у родителей. Те были пьяные. А девочка была так избита, что даже не могла сидеть".

По словам приемной мамы, в свои полтора годика Даша весила всего семь килограммов. Это был истощенный больной ребенок.

Спустя полтора года объявились родственники Даши.

"Сначала пришла ее родная бабушка. Сказала, что хочет увидеть внучку. Мы не препятствовали. Бабушка рассказала, что ее дочку (мать Даши) постоянно избивал сожитель, издевался, ломал ей руки. Бил, и когда та была беременна. Кстати, поэтому Дашенька и родилась с параличом. У матери Даши было еще двое детей, но их у нее забрали, а ее саму лишили родительских прав. Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку — маму Даши, а потом и ее сожителя", — рассказала Коберник.

По словам женщины, Даша боялась родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

"У нас Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где Даша и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. Они должны регулярно приходить в неблагополучную семью и проверять, все ли с ребенком в порядке. Когда я им звонила, соцработники говорили: "Не волнуйтесь, мы все проверяем, держим на контроле. Родители не пьют, ребенок развивается", - рассказала приемная мама убитой девочки.

27 мая начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родителями, которое произошло в Овручском районе. Правоохранителям удалось выяснить, что девочка в ходе семейного конфликта получила смертельные травмы от отца. Затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Также известно, что недавно девочка была изъята из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением, и возвращена биологическим родителям, которые из-за алкогольной зависимости лишены родительских прав в отношении двух других детей.