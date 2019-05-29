В США 130 человек получили ранения во время торнадо

В результате непогоды в США погиб один человек и 130 получили ранения, сообщает AP.

По информации Национальной метеорологической службы США, скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия продолжалась несколько минут, пишет Корреспондент.

Наибольшие разрушения от торнадо зафиксированы в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс, где около 68 тыс. домов остались без электричества.

В Огайо объявлено чрезвычайное положение в трех пострадавших округах. Кроме того, международный аэропорт Канзас-Сити временно приостановил полеты.