В городе, где в течение 5 месяцев нет солнца, придумали имитацию солнечного света

Солнечный свет является важным аспектом, когда речь идет о нашем здоровье.

В городах по всему миру, где круглый год нет прямых солнечных лучей, жители нуждаются в витамине D, который жизненно необходим для нашего здоровья.

Так в норвежском городе Рьюкан, чтобы дать местным жителям немного солнца, было выделено пять миллионов крон для установки специальных зеркал. Об этом сообщил портал Bored Panda.

Рьюкан расположен в трех часах езды к северо-западу от Осло. Город известен как один из самых темных городов на земле. Население Рюкана составляет чуть более 3380 человек, передает УНИАН.

В городе нет прямых солнечных лучей с сентября по март из-за окружающих его гор.

Чтобы дать местным жителям хотя бы немного солнца, город выделил пять миллионов норвежских крон для установки специальных зеркал. Они находятся на высоте в 450 метров над городом, и отслеживают движение солнца по городу.

Эта идея получила некоторую критику, назвав проект трюком и пустой тратой денег. Но многие критики позже заметили, что эта идея не только обеспечила необходимое солнце местным жителям, но и помогла обозначить город на карте, поскольку больше туристов привлеклись в город в город.