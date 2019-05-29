Плановые перерывы в водоснабжении. Где в четверг не будет воды

Потребители по ул. Албишоара, 80/5a; 84/6; 84/8; 84/9 в столице останутся в четверг, 30 мая, без воды. Отключения водоснабжения запланированы с 09.00 до 16.00, в связи с проведением Apă-Canal Chişinău плановых работ.

С 09.00 до 17.00 поставщик планирует работы по замене кранов и водомеров. Подача воды будет прекращена на улицах Будэй и М. Садовяну, 28, подъезды 1-3, 8-10. В то же время и по тем же причинам вода будет приостановлена на улицах Пандурилор, 70/1, Зелинский, 5/4, 5/3 и Зелинский, 38-40, 20-22, в том числе с дробью, передает IPN.

В связи с подключением нового водопровода по улице Голия 14, с 09.00 до 15.00 воды не будет на улицах Кэлэрашь, 63,67, Милан, 58-94, 5-43, Голия и Турин.

Кроме того, с 09.00 до 17.00 вода будет приостановлена в населенных пунктах Тохатин, Колоница и Максимовка. По данным поставщика, в связи с выполнением запланированных компанией „Gas Natural Fenosa” работ, возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по указанным адресам.

До 31 мая, с 09.00 до 20.00, будет приостановлена подача воды и на улице Индепенденцей, 2-16, в том числе в номерах с дробью, а также на пр-те Траян, 16-22, в том числе с дробью. Кроме того, подача воды будет прекращена на улицах Гренобля, 177-199, в том числе с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.