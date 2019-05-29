Предлагал работу, а после заставлял оказывать сексуальные услуги: Жителя Крикова задержали по подозрению в торговле детьми

50-летнего мужчину задержали по подозрению в торговле детьми и сексуальной эксплуатации.

По данным ПБОПОД, подозреваемый воспользовался уязвимостью пяти молодых девушек, среди которых двое несовершеннолетних, и заставлял оказывать сексуальные услуги.

Несовершеннолетних заманили под предлогом найма на работу в качестве продавцов фруктов на Центральном рынке. Впоследствии, девочки были вынуждены оказывать интимные услуги.

За оказанные услуги, жертвы получали по 500 леев с каждого клиента, которые потом у них отбирал "хозяин".

Сотрудники проавоохранительных органов возбудили уголовное дело, мужчину арестовали на 20 суток. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.