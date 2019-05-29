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Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
// фото: открытый источник
10:31, 29 May 2019
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Ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что для избавления от жировых отложений в районе живота эффективны интервальные тренировки. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Специалисты напомнили, что с возрастом происходит сокращение мышечной массы, часто накапливаются жировые отложения в области живота и верхней части туловища. Так называемое абдоминальное ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели привычный для них образ жизни.
Вначале занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20.
У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.
Эксперты отметили, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.



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