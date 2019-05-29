СМИ: власти Таиланда разрешили туристам употреблять марихуану

В Таиланде вступили в силу нормы, касающиеся производства, хранения и использования каннабиса в медицинских целях. Положения, подготовленные Минздравом страны, дают доступ к марихуане туристам.

Тайские власти разрешили пользоваться наркотиком растительного происхождения. Теперь его можно применять в медицине, науке и преследуя исследовательские цели, сообщила газета The Nation.

При этом в новых нормативных актах указано, что работа, направленная на борьбу с наркотиками, и международное сотрудничество в этом плане не должны подрываться. Каннабиоидные лекарства, уточняют документы, можно производить в "особых случаях". Пациентам, их применяющих, предписали наблюдаться у зарегистрированных и практикующих врачей.

Кроме того, доступ к медицинской марихуане получили иностранные туристы на время путешествия по Таиланду, передает 360.

Министерство здравоохранения страны ранее издало два постановления о квалификации врачей традиционной практики и утверждении формул медпрепаратов, которые содержат каннабис. Последнее уточняло некоторые моменты в областях, имеющих отношение к использованию наркотика в медицине.

Власти планируют провести кампанию, которая бы повысила осведомленность общественности о плюсах и минусах употребления марихуаны. Кроме того, в ее ходе собираются подробно объяснить суть новых правил.

Неправильную эксплуатацию растений, подчеркнули в Минторговли, нужно контролировать при помощи специальных механизмов мониторинга и регулирования.

К изучению влияния марихуаны на здоровье, в том числе и психическое, намерен присоединиться профильный департамент Минздрава.