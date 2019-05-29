Страшное ДТП в Новых Аненах: один человек погиб, трое госпитализированы

28 мая, ночью, на трассе Мерень-Максимовка Новоаненского района произошло смертельное ДТП с участием автомобиля марки BMW и Suzuki.

За рулем автомобиля Suzuki находился 40-летний мужчина и 21-летний пассажир, от обоих был сильный запах алкоголя. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с другим автомобилем, который ехал по правилам.

После столкновения, 27-летняя женщина, пассажирка автомобиля BMW скончалась на месте, а водитель в возрасте 22 лет был доставлен в Больницу скорой помощи в Кишинев с различными травмами.

Водитель и пассажир из Suzuki так же были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.