Zeppelin опубликует детали о деле Транги, подтверждающие его связь с уголовником Григорием Карамалаком

Портал расследований Zeppelin опубликует детали о деле Транги, которые подтверждают его связь с уголовником Григорием Карамалаком по прозвищу Болгар, который скрывается в Москве от молдавского правосудия.

Журналист Вячеслав Балакчи сделал интервью с бизнесменом Виорелом Вэрзарь. Тот рассказал, что у Болгара есть доля во всех бизнесах Андрея Транги в Молдове.

«От пиццы, до нержавеющей стали. От дружбы, до ножей за спиной. Анатомия рейдерского захвата, следующая из эксклюзивного интервью для нашего портала с бизнесменом Виорелом Вэрзарь»,- говорится в тизере на Zeppelin.

В выдержке из представленного видео Вэрзарь рассказывает Балакчи о встрече в Москве с Болгаром, устроенной Трангой.

«Войдя в кабинет, я увидел Трангу в отличном настроении. «Тебе понравилась встреча?» - спросил Транга, и стал рассказывать. «Смотри, Виорел, я с моим другом Гришей знаком с 90-ых. В компании Trabo Plus Карамалак держит долю бизнеса».

- «Я все понимаю, но без него это все делать нельзя?» - он ответил, что нет, как и во всех бизнесах Андрея, и там, где у него есть доля, автоматически часть принадлежит и Карамалаку», - рассказал Вэрзарь в видео, опубликованном на Zeppelin.

Журналист-расследователь объявил, что полное интервью будет показано в среду в 21:30 эксклюзивно на zeppelin.md. Напомним, бизнесмен Андрей Транга был задержан за попытку захвата бизнеса одного из предпринимателей с участием Карамалака.