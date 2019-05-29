Врачи дали летние рекомендации дачникам с гипертонией

Людям, страдающим повышенным давлением, следует быть осторожными на даче в жару и при посещении сауны.

Страдающим гипертонией дачникам в жару стоит выбирать для работы в саду определённое время, поскольку для них перегрев чреват инсультом, передает Life.

— В жаркий, солнечный день лучше выполнять дачные работы до 11:00. При этом желательно вернуться к выполнению мероприятий только после 17:00

Людям, страдающим повышенным давлением или находящимся в группе риска, не следует находиться под открытыми лучами солнца без головного убора или зонта.

Врач напомнила, что для гипертоников перегрев может быть опасен повышением артериального давления до экстремальных показателей и впоследствии инсультом.

При этом осторожными нужно быть не только на даче, но и при посещении сауны. В помещениях с высокой температурой таким пациентам нельзя находиться более одной минуты.