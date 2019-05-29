Внимание, путешественники: в Италии объявлен "красный" уровень метеоопасности

В ближайшие дни на север Италии обрушаться сильные ливни.

В среду, 29 мая, Служба гражданской защиты Италии объявила "красный" уровень метеоопасности в центральной зоне региона Эмилия-Романья, "оранжевый" уровень оспасности для остальных регионов и региона Венето, а также "желтый" код в регионах Ломбардия, Тоскана, Марке, Умбрия.

Непогода ожидается и в нескольких областях Лацио, Абруццо, Базиликата и Калабрии ожидается ненепогода.