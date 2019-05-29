Звезда Игры престолов лечит стресс из-за окончания сериала

Исполнитель роли Джона Сноу в Игре престолов Кит Харингтон проходит секретное лечение в центре реабилитации, где борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

"Окончание Игры престолов сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", − рассказал изданию друг актера.

По информации газеты, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, поддерживает его и находится рядом, передает Корреспондент.



Отмечается, что 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца.



Он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.