Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу, а кого ждет катастрофа

Какие знаки Зодиака ждет успех в июне, а какие станут лузерами, рассказал астролог. Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2019 для всех знаков Зодиака. Везунчиками первого летнего месяца станут Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы, заявил "Главреду" Влад Росс.

Гороскоп Овен

У Овнов в июне может начать рушиться семейная жизнь. Они могут столкнуться со сложными ситуациями, связанными с недвижимостью, особенно в середине месяца. Овнам следует быть готовыми к тому, что критическая ситуация может возникнуть со здоровьем у их родственников. Помимо всего прочего, у них в июне могут происходить пожары. С другой стороны, в июне благоприятным для Овнов будет отдых, потому они могут планировать и отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно в последней декаде месяца. Овнов могут ждать весьма удачные заграничные поездки, обучение и обмен опытом. Все это будет весьма благостно и благоприятно для представителей этого знака, передает Униан.

Гороскоп Телец

Тельцам не будет фартить в июне. У них велика опасность несчастных случаев в дороге и разного рода ДТП, особенно в середине месяца. Поэтому Тельцам лучше никуда не ездить и вообще не высовываться (это касается дел с ценными бумагами и инвестиций). Категорически Тельцам в этом месяце нельзя покупать автомобили, велосипеды и другие средства передвижения. Их также могут ждать неприятности на личном, любовном фронте, в частности, могут быть какие-то измены. Не исключено, что Тельцов в июне подведут друзья, им целый месяц придется проверять друзей на вшивость. Старые друзья могут оказаться предателями, а новые симпатичные им люди могут оказаться лжедрузьями. Поэтому нужно очень осторожно подходить ко взаимоотношениям в социуме.

Гороскоп Близнецы

Очень хорошая ситуация сложится в июне у Близнецов. Они смело могут браться за рисковые финансовые вложения и новые бизнес-проекты – все это увенчается успехом, особенно в середине месяца. Удача будет ждать Близнецов в тайных делах и операциях. Благоприятные ситуации будут складываться для них с новыми знакомыми и сообществами. Представители этого знака в июне могут вступать в новые партии, объединения и что-то менять в своей жизни кардинальным образом. Также июнь у них будет лучшим временем для бракосочетания. Большой успех Близнецам могут принести также деловые союзы.

Гороскоп Рак

У Раков неблагоприятной будет вторая половина июня. Им лучше отложить дальние поездки и путешествия, потому что большая опасность ударов и переломов судьбы. Марс будет продолжать свое движение по зодиакальному знаку Рака, а это всегда значит потерю сил и энергии. Однако в первой половине месяца Ракам можно и нужно активизировать финансовые дела и начать новые рисковые проекты, хоть Раки и не очень любят это делать. Что касается здоровья, то Ракам лучше воздержаться от оперативных вмешательств в этом месяце, лучше отложить их на более благоприятное время.

Гороскоп Лев

Неблагоприятный месяц ждет Львов. В июне в их жизни появятся враги, будут "подставы", "маски-шоу" и "наезды". Не исключены даже ограбления. Вплоть до того, что могут быть такие ситуации: оставил машину на полчаса, вернулся – ее нет. Также Львов могут свергнуть с занимаемых должностей. Сложная ситуация с начальством, с общением. Планы и проекты могут начать двигаться не в том направлении, куда бы хотелось. Для Львов июнь – это лучшее время, чтобы отдохнуть. Чтобы не нажить себе не приятностей, лучше особо не активничать и ничего не менять.

Гороскоп Дева

Июнь Девам принесет блестящие покупки недвижимости, выгодные капиталовложения и новые финансовые возможности. Девы смогут добиться в этом месяце высоких постов, достигнуть новых уровней в своей жизни, то есть их ждет продвижение. Это довольно благоприятный финансово-экономический и политический период.

Гороскоп Весы

У Весов могут возникать сложные ситуации в семье, есть опасность бракоразводного процесса и депрессии, особенно в конце месяца. Однако в первой половине и в середине месяца Весов может ждать большая удача в карьере. Также в этот период у них могут сложиться плодотворные и удачные для них взаимодействий. Весы могут получить важные посты и назначения, существенно продвинуться по карьерной лестнице. Их может ждать успех в дипломатии, удачными будут заграничные поездки. Кроме того, Весы могут рассчитывать на достижение успеха в важных юридических вопросах и делах.

Гороскоп Скорпион

Скорпионов ждут в июне проблемы. Однако особенно неудачно у них могут складываться дальние поездки и путешествия. Поломки автомобиля, несостыковки рейсов и другие сложные ситуации в дороге – все это может ждать Скорпионов. Также представителей этого знака могут ждать трудные ситуации с дальними родственниками. Есть опасность того, что их могут не впустить в какую-то страну, то есть возможны сложности с эмиграционными делами. Юридические неурядицы, противостояния, суды и следствия – ко всему этому Скорпионам лучше быть готовыми. Одним словом, не очень хороший период ждет Скорпионов.

Гороскоп Стрелец

Представителям этого знака Зодиака в июне будет везти больше всех. Их ждет удача в поездках и приключениях. В июне у Стрельцов возможны успешные переговоры и достижение выгодных для них договоренностей. В том числе возможны удачные договоренности с иностранными партнерами, поступление в иностранные вузы и успешная учеба. Если представители этого знака в первый месяц лета сменят место работы, это будет выгодным для них шагом. Кроме того, в июне Стрельцы могут рассчитывать на протекцию и помощь влиятельных лиц. Помимо всего прочего, Стрельцам в июне будет неплохо уделить внимание своему здоровью – лечение в этот период будет удачным. Все дела, связанные со здоровьем, будут складываться хорошо. Благоприятными и целебными для Стрельцов будут лечебные ванны, походы в сауны, оздоровительные поездки на воды.

Гороскоп Козерог

С одной стороны, в июне у Козерогов возможно воплощение в жизнь важных замыслов и планов. То, что задумывалось ими давно, например, еще в январе, именно сейчас они сумеют воплотить в жизнь. Но, вместе с тем, у Тельцов могут возникнуть жесткие противостояния с обществом, сложные ситуации в партнерстве, в делах и бизнесе. Могут разрушаться их связи и контакты. Козерогам нужно опасаться этого, а также судебных разбирательств и противостояний, сложностей с решением финансовых вопросов и юридических дел. "Через тернии к звездам" – так бы астролог назвал период, ждущий Козерогов. Потому что преодоление препятствий поможет Козерогам добиться многого, что планировалось еще зимой.

Гороскоп Водолей

Июнь для Водолеев станет критическим периодом, полным различных пертурбаций, особенно в середине месяца. Какие-то объединения, в которые входят Водолеи, могут разваливаться и разрушаться. Да и в делах все может складываться не так, как бы им хотелось. Могут возникать сложные ситуации на работе, в том числе возможны недоразумения с начальством и ссоры с коллегами. Могут быть выяснения отношений, скандалы и открытые противостояния. Помимо всего прочего, Водолеи летом рискуют неожиданно заболеть. Им однозначно лучше избегать сквозняков и кондиционеров.

Гороскоп Рыбы

Рыбам в июне будет везти в дальних поездках и в любви. Очень благоприятная ситуация для них будет во всем, что касается зачатия детей. В июне Рыбы могут многое ставить на карту удачи и выигрывать. Также они могут рассчитывать на выигрыш в азартных играх. В июне Рыбы могут смело идти на авантюры – эти авантюры сыграют в плюс. Также представителей этого знака могут ждать хорошие взаимоотношения с людьми из прошлого, например, с утраченными друзьями, также возможно восстановление связей с дальними родственниками.