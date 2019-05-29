Все мы помним, с чего обычно начинаются партии, которые имеют в Молдове более-менее приличную популярность. Хорошие лозунги, прекрасные идеи, одухотворенные лица. Затем митинги, акции протеста, попадание в парламент. И, наконец, если все это самолюбование ничем не подкреплено, начинается процесс распада политформирования. Главный его признак: стремительное бегство членов по другим направлениям. Эдакое хаотичное движение «ионов» к другим «центрам тяжести». Вспомните, уж насколько монолитна была партия коммунистов, а, как только начались суровые времена, как только ее лидер Воронин стал самодурствовать, произошли разброд и шатание, превратившиеся в крах.
Но если коммунисты могли позволить себе разваливаться долго и нудно, благодаря многочисленным членам партии, то, например, партия «ДА» во главе с Нэстасе, такой роскоши позволить себе не может, поскольку похвастаться миллионами сторонников не может. Что, к слову, не мешает верхушке «ДА» самодурствовать и поклонников терять, пишет kp.md.
Так, например, более 20 человек, членов и руководителей территориальной организации Партии достоинства и правды в Фалештского района недавно покинули ряды ППДП. Исход партийцев начался месяц назад, после смены лидера Фалештской территориальной организации ППДП. Источники из ППДП сообщили actual.md, что в конце апреля генеральный секретарь партии Нэстасе Кирилл Моцпан вместе с заместителем Ингой Григориу организовал заседание местного офиса ППДП в Фалештах, в котором приняли участие и «люди с улицы», проголосовавшие за смену председателя территориальной организации. Таким образом, 16 голосами «за» и 7 «против» председателем территориальной организации, вместо Григоре Пескару, был избран бывший кандидат на парламентских выборах в списке блока ACUM, Василе Татару.
В результате этого мошеннического голосования 21 член ППДП объявил о своем выходе из партии Нэстасе. Люди, возмущенные нынешним состоянием дел в ППДП, обвиняют руководство партии в издевательском поведении по отношению к членам и активистам на местах, указывая при этом, что решения принимаются произвольно без консультаций с членами ППДП.
Недавно аналогичная ситуация произошла в Сороках, где партию Нэстасе покинул весь состав бюро районной территориальной организации. Руководство ППДП пока не прокомментировало решение своих коллег.
Скорее всего, в данной истории мы имеем дело с типичным «головокружением от успехов», когда лидеры «ДА», показав неплохие результаты на парламентских выборах, вдруг возомнили себя вершителями судеб. Возродив, по сути, тот самый тоталитарный режим, который они при случае публично проклинают.
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