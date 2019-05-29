Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Туристы назвали мировые достопримечательности, на фоне которых больше всего хотели бы сфотографироваться.

По данным рейтинга, составленного порталом Skyscanner, самым желанным объектом для съёмки стала знаменитая Эйфелева башня в Париже, передает Рамблер.

На втором месте по популярности оказалась живописная местность в Турции — Каппадокия.

Завершает тройку самых фотографируемых мест в мире римский Колизей.

Московская Красная площадь расположилась лишь на четвёртом месте, а пятую строчку разделили Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне.

Кроме того, пользуются популярностью у туристов небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге.