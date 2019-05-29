СМИ: в Киеве ограбили и изнасиловали беременную

В Киеве в ночь на 29 мая неизвестный ограбил 25-летнюю беременную женщину. Врачи одного из роддомов, куда ее привезли после инцидента, предполагают, что пострадавшую еще и изнасиловали, сообщает Информатор.

Молодая женщина была доставлена в роддом врачами скорой в шоковом состоянии и без одежды. Ее подобрали на улице Гната Хоткевича, 27, когда она бросалась под машины. Экстренные службы вызвали прохожие.

По предварительной информации, около 23:30 пострадавшая шла встречать своего мужа. В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, после чего она ничего не помнит. Когда пришла в себя, то обнаружила пропажу мобильного телефона, обуви и нижнего белья.

Информатор уточняет, что после госпитализации пострадавшую физически не осматривали, но у медиков есть предположение, что ее изнасиловали.

Детали выясняет полиция.