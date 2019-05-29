Супруги Зинаида и Сергей Стефанко открыли в селе Украинка овцеводческую ферму

Отказались от городской жизни ради бизнеса. Супруги Зинаида и Сергей Стефанко открыли в селе Украинка Каушанского района овцеводческую ферму. Поначалу у них было всего несколько животных - их подарили паре на свадьбу. Развить дело помог грант в 13 тысяч евро, полученный по европейской программе "Меры по укреплению доверия". Ее в нашей стране внедряет Программа развития ООН.

"Грант был очень кстати, так как у нас были трудности с переработкой молока. На полученные деньги мы приобрели оборудование из нержавеющей стали", - сказал фермер Серджиу Стефанко.

"Мы оба учились в Румынии, потом вернулись домой. Я хотел стать военным. Но приоритеты изменились, и я увлекся зоотехникой и сельским хозяйством", - сказала фермер Зинаила Стефанко.

Родители молодых фермеров хвалят усердие и трудолюбие Зинаиды и Сергея.

"Они любят животных. Они начинали с поголовья в 50 овец. А когда работа спорится, и все получается, хочется двигаться дальше".

На ферма супругов Стефанко ежедневно производится почти 70 килограммов овечьей брынзы. Помимо Зинаиды и Сергея н предприятии трудятся двое нанятых работников.

"В семь часов выпускаем овец на пастбище, с 12-ти до двух доим", - сказал пастух Сергей Болдишор.

"Надо знать, когда молоко закисает, когда когда следует начинать мешать, когда разливать. Сыворотка не должна больше выше, чем на два пальца, иначе брынза получится суховатой", - рассказал работник Андрей Бобекэ.

В Молдове более тысячи овцеводческих и козьих ферм.