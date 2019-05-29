Эксперты рассказали, как помочь организму в жару

В преддверии летнего сезона медики дали шесть советов, помогающих легче переносить жару.

Во-первых, по словам экспертов, необходимо ограничить количество сладостей и приправ. Так, исследователи из Колумбийского университета установили, что определенные продукты активизируют потоотделение. Чтобы избежать излишней потери жидкости, в жару нужно контролировать потребление продуктов, богатых простыми углеводами. Это разнообразные сладости и мучные изделия. В это время также лучше отказаться от острых приправ и всего перченого. Лучше использовать лимонный сок или сок лайма, передает МИР24.

Упор в еде нужно делать, по советам медиков, на источники «легких» белков и клетчатки – рыбу, фрукты, овощи, рис, овес, хлеб. В жару рекомендуется сократить потребление животных белков и жира, так как на их переваривание уходит много энергии. А вот употребление зелени отлично тонизирует и витаминизирует. Летом не стоит отказываться от соли, поскольку она и другие минералы выводятся из организма в жару в большом количестве.

Нередко из-за ухудшения работы сосудов и кровообращения в знойную погоду появляется тошнота. Справиться с ней помогут бананы, морсы из рябины или смородины, шпинат и мята. Сосудам в жаркие дни следует уделять особое внимание – при необходимости принимать назначенные специалистом препараты.

Важно также хорошо высыпаться. Специалисты напоминают, что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела – это может повлиять на качество сна. Поэтому летом рекомендуется ограничиваться легкими ужинами.