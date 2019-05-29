В Intel создали игровой ноутбук будущего

Компания Intel показала журналистам геймерский "ноутбук будущего".

Модель по рабочим названием Honeycomb Glacier исполнена очень необычно: основной, 15,6-дюймовый дисплей (1080p) расположен на уровне глаз игрока, а роль его подставки играет второй, вспомогательный дисплей (1920х720).

Два шарнирных соединения позволяют надежно зафиксировать под любым удобным углом как одну, так и другую панель. Вся конструкция складывается автоматически, по нажатии кнопки. Механизм настолько уникален, пишет The Verge Шон Холлистер, посетивший лабораторию Intel в Санта-Кларе, что прессе запретили фотографировать её вблизи, передает Вести.

Расчет в Honeycomb Glacier сделан на то, чтобы пользователь мог выполнять другие задачи, не отвлекаясь от игрового процесса. На второстепенный экран могут быть вынесены мессенджер, браузер и любые другие приложения, а в главный встроена камера Tobii с технологией отслеживания движений глаз.

Датчик, следящий, когда геймер взглянет на вторую панель, позволяет параллельно общаться со зрителями в Twitch или коллегами по работе в Slack — и все это не прерывая игры.

Более того, в Intel по-умному использовали дополнительное пространство, которое освобождается при поднятии экрана. В него встроили специальную систему охлаждения, которая продувает воздух сквозь материнскую плату, сконструированную особым образом.

Напомним, что бизнес Intel завязан на процессорах — производством ноутбуков эта фирма не занимается. Однако концепт Honeycomb Glacier может взять на вооружение компания-партнер, тем более что двухэкранные модели входят в моду. Ранее в этом месяце HP показала модель Omen X 2S, а Asus представила ZenBook Pro Duo с двумя 4K-дисплеями.