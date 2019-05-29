Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде

Gucci продемонстрировал во время показа круизной коллекции в Ватикане платье, на подоле которого были вышиты женские половые органы. Изображение новинки итальянский модный дом разместил в своем Instagram.

Речь идет о платье кремового цвета с плиссированной юбкой, на которой бисером и пайетками вышита матка и яичники. В подписи к фотографии сказано, что таким образом креативный директор бренда Алессандро Микеле выступил против законов о запрете абортов, которые были приняты в нескольких штатах США, передает Lenta.

В 2013 году Gucci совместно с Сальмой Хайек и Бейонсе основал Chime for change — некоммерческую организацию, которая занимается сбором средств для помощи женщинам в борьбе за гендерное равенство. Также бренд финансирует различные проекты в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и свободы индивидуального выбора по всему миру.

В мае американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступая против закона о запрете абортов в Алабаме, США. На снимке 27-летняя Ратаковски позирует лицом к камере, прикрывая грудь рукой.