Бывшая жена американского миллиардера Джеффа Безоса — Маккензи – намерена отдать половину своего состояния на благотворительность. После развода аналитики оценивали ее состояние в 69 миллиардов долларов, сообщает Reuters.
Бизнесвумен сообщила, что присоединяется к благотворительной кампании Giving Pledge, основанной другими миллиардерами – Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. В ней также участвуют знаменитые предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг, передает Мир24.
«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — сказала Маккензи.
Напомним, что о разводе четы Безос стало известно в январе 2019 года. Они были женаты на протяжении 25 лет. За эти годы у них появились трое сыновей, а также приемная дочь.
Согласно бракоразводным условиям, Маккензи уступила супругу 75% их доли в компании Amazon, которую основал Джефф, а также все акции издания The Washington Post и компании Blue Origin.
Напомним, что до развода с женой Джефф Безос на протяжении двух лет являлся самым богатым человеком планеты с состоянием более 130 миллиарда долларов.
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