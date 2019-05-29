Министерство образования: после объявления моратория ни одно учебное учреждение страны не было закрыто

С октября 2017 года, когда был объявлен мораторий на закрытие школ и до настоящего времени ни одно учебное учреждение страны не было закрыто. Об этом заявила министра образования, культура и исследований Моника Бабук.

Министр упомянула факте на своей странице в Facebook после ложных новостей, которые появились в прессе.

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