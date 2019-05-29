На Эйфелевой башне открыли канат, с которого можно будет покататься 800 метров к Марсовому полю

Впрочем, прокатиться на канате в центре Парижа смогут не все.

Пролететь над Парижем с ветерком: на Эйфелевой башне открыли канат, с которого можно будет покататься 800 метров к Марсовому полю. Об этом говорится в сюжете ТСН. Это развлечение называется зиплайн, оно стало удивительно популярным последние десятилетия. Впрочем, прокатиться на канате в центре Парижа смогут не все, передает УНИАН. Только, те кого отобрали на конкурсе в Интернете по случаю начала теннисных соревнований во французской столице. Счастливчиков всего 260.

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