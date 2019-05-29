Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года

Пребывание человека на Луне должно быть ограничено сроками от полутора месяцев до года в зависимости от активности Солнца, чтобы он не получил опасную дозу радиационного облучения, заявил директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк.

"Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать 1,5 месяцев, передает РИА Новости. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учёта тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", - сказал он.

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