Беда не приходит одна: на Волыни молния в поле убила женщину и сожгла ее дом

У погибшей осталось трое детей.

На Волыни вчера во время грозы от удара молнии погибла женщина, которая в поле пасла коров.

Этот факт подтвердил главный специалист сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский. По его словам, инцидент произошел вчера, 28 мая, около 17.00 в селе Мельники Шацкого района, передает УНИАН.

"Гроза застала женщину, 1984 г.р., и ее мужа в поле, когда они пасли коров. От удара молнии женщина от полученных травм погибла на месте. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - отметил Плазовский.

Кроме того, по его информации, в тот же день во время грозы молния попала еще и в дом этой семьи. В результате возник пожар - сгорела часть крыши, повреждена стена и вещи домашнего обихода. Пожар потушили, еще до приезда спасателей.