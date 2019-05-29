Эгилс Левитс избран новым президентом Латвии

Президентом Латвии избрали юриста Эгилса Левитса на внеочередном заседании сейма. Его кандидатуру поддержал 61 депутат парламента.

На должность главы государства претендовали омбудсмен Юрис Янсонс, депутат Дидзис Шмитс и сам Эгилс Левитс. В Латвии президента избирает не народ, а сейм.

Для победы необходимо было набрать не менее 51 голоса депутатов из 100. Таким образом на внеочередном заседании парламента был избран новый глава страны, передает 360.

Эгилс Левитс окончил два факультета Гамбургского университета: юридический и факультет общественных наук и философии.

Работал послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Также был кандидатом на пост президента в 2015 году, министром юстиции и членом Европейского суда по правам человека от страны.

REUTERS