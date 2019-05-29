Обновят дорогу связывающую центр и север Молдовы

Подъездная дорога к селу Миклешть (Криуленский район) и трасса Пересечина (Оргеевский район) – Хыртопул Маре – Охринча (Криуленский район) будут отремонтированы в соответствии с контрактом, подписанным сегодня Государственной администрацией автомобильных дорог и строительной компанией из Молдовы.

Контракт является частью проекта по улучшению местных дорог, на который Всемирный банк предоставил правительству РМ финансовую поддержку в размере около ста миллионов леев, передает МОЛДПРЕС.

Как отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, ремонт данных дорог, входящих в 11-й коридор, имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает связь между центром и севером страны.

"Мы решили отремонтировать все местные дорожные коридоры в стране, чтобы предоставить гражданам доступ к центрам образования, здравоохранения и торговли. С помощью экспертов мы определили 25 коридоров и начали улучшать наиболее проблемные участки трасс", - сказал министр.

В то же время Кирилл Габурич призвал местных предпринимателей участвовать в тендерах на строительство национальных дорог. "Компании Республики Молдова конкурентоспособны для проведения таких работ. Предприниматели должны проявлять больше смелости и обращаться к стратегическим инфраструктурным проектам в нашей стране. Опыт приобретается благодаря работе", - подчеркнул он.

11-й коридор начинается на пересечении с национальной трассой М2 Кишинэу-Оргеев-Сорока и заканчивается на пересечении с национальной трассой R23 (Криулень-Брэнешть-Иванча-М2). Он соединяет целый ряд населенных пунктов, проходя через села Пересечина, Миклешть, Ишновэц и Хыртопул Маре. Протяженность подлежащего ремонту участка дороги составляет 18,5 км.