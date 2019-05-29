Польша является важным партнёром на рынке Европейского союза и обладает потенциалом дальнейшего роста молдавского экспорта. Объём внешней торговли Республики Молдова с Польшей в 2018 году превысил 300 миллионов евро, что почти на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Данные были представлены на втором заседании в рамках Программы "Export Morning", организованной Инвестиционным агентством Республики Молдова.
Директор Агентства Родика Вербенюк заявила, что программа „Export Morning” предназначена для отечественных компаний и направлена на расширение компетенций молдавских компаний в целях обеспечения качественного экспорта. "По сути, программа подразумевает создание ряда платформ для обмена опытом, диалога, контактов, чтобы отечественные компании получили эти практические уроки того, как успешнее осуществлять экспорт”, - рассказала Вербенюк, передаёт IPN.
По её мнению, важно, чтобы отечественные производители были знакомы со стандартами и требованиями того рынка, на который они хотят экспортировать свою продукцию. „Были определены 10 основных целевых рынков, с которыми Республика Молдова имеет торговые отношения, которые она желала бы расширить. И мы намерены познакомить один рынок с другим в рамках диалога, сфокусированного на особенностях соответствующего рынка”, - пояснила Родика Вербенюк.
Присутствовавший на мероприятии польский посол в Молдове Бартломей Зданюк отметил, что между Польшей и Республикой Молдова существуют тесные торговые связи, которые обусловлены и хорошей репутацией Молдовы в Польше. "Ключом к успеху в Польше является обширная и плотная сеть малых предприятий", - сказал Бартломей Зданюк. Дипломат также отметил, что торговый обмен между Польшей и Республикой Молдова превышает 300 миллионов евро.
Мероприятие было организовано в партнёрстве с проектом ЕС "Узнаваемость и информирование о Соглашении об ассоциации / Углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (СА / УВЗСТ)” Эксперт проекта Андрей Криган заявил, что объём продукции, экспортируемой Республикой Молдова в Польшу, составляет около ста миллионов евро. "Мы экспортируем продукты питания и непродовольственные товары. Если говорить о непродовольственных товарах, то я имею в виду текстиль, электропроводку и электрокабели, стулья. Если говорить о продуктах питания, то речь идёт о семенах подсолнечника, обо всём, что означает переработанные продукты, фрукты и овощи, консервы и соки”, - пояснил Криган.
Он также уточнил, что торговые отношения между Молдовой и Польшей составляют 3,55% от совокупного объёма торговли Республики Молдова.
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