T‐Series стал первым YouTube‐каналом с 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series в первый за всю историю платформы набрал 100 миллионов подписчиков. Однако ему в спину дышит ранее самый популярный блогер планеты PewDiеPie c 96-миллионной аудиторией.

Как написала газета Independent, T-Series, чей контент составляют индийские музыкальные видео и трейлеры фильмов, очень быстро стал популярным. За противостоянием T-Series и PewDiePie пользователи Сети следили еще с марта месяца. Сейчас разрыв между ними составляет четыре миллиона, передает УНИАН.

Ранее основатель PewDiePie, швед Феликс Чельберг, говорил, что не волнуется из-за успеха T-Series. Однако его фанаты не стали сидеть сложа руки и организовали акцию в поддержку кумира.

Таким образом у Чельберга появилось еще 23 миллиона подписчиков. Однако это не помогло ему удержать пальму первенства на Youtube.

Между тем T-Series уже празднует победу. Основатели канала поблагодарили своих поклонников за поддержку. "Делаем Индию гордой", — написано на странице T-Series.

T-Series — Youtube-канал индийской компании Super Cassettes Industries Private. Она является музыкальной звукозаписывающей компанией, также занимается производством фильмов. Фирма была основана в 1983 году Гулшаном Кумаром.