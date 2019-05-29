Накануне визита в Румынию Папа Франциск выступил с посланием

В канун визита в Румынию Папа Франциск направил румынам приветственное послание. Понтифик отметил, что рад возможности посетить эту страну и напомнил о глубоких исторических связях между католиками и православными.

"Я еду в Румынию, красивую и гостеприимную страну, как паломник, как брат. Еду к вам, чтобы дальше мы двигались вместе. Мы двигаемся вместе, когда учимся сохранять корни и семью, когда заботимся о будущем наших детей, о ближних и братьях, когда мы преодолеваем свои страхи и сомнения", - сказал Папа Франциск.

Франциск поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке его визита.

Папа Римский прибудет в румынию 31 мая и посетит Бухарест, Яссы, Блаж и Шумулеу-Чук. "Пойдемте вместе" - с таким посланием проведет понтифик тур по соседней стране. В трехдневной программе многочисленные встречи, выступления и богослужения.

Это второй визит главы католической церкви в Румынию. 20 лет назад эту страну посещал Иоанн Павел II. Он назвал тогда Румынию «садом Богоматери».