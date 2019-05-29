Изобретатели из Брауновского университета смогли обучить робота читать и писать на разных языках. Отмечается, что сейчас робот-полиглот знает 10 языков, в том числе хинди, китайский и идиш.
Также во время испытаний выяснилось, что робот без проблем может копировать почерк другого человека и рисовать несложные картины, передает Рамблер.
Умение писать только кажется простым навыком, но на самом деле научить робота держать ручку, опускать ее на бумагу, чувствовать силу нажатия, выводить буквы — это не просто, — рассказали изобретатели.
Алгоритм для обучения робота изобрел студент по имени Атсунобу Котани, который придумал, как научить робота не только следить за положением ручки, но и во время ее поднимать, чтобы буквы не сливались.
На обучение робота ушло несколько месяцев, и затем специалисты решили устроить ему испытание: написали на доске японское слово, и позволили роботу скопировать его.
Он без проблем скопировал иероглифы, хотя допускал ошибки в очередности черт. Но на результат это никак не повлияло. Также робот-полиглот находил нужное слово на японском среди других языков.
В качестве тестового слова выступало "Привет", которое робот написал на 10 языках. Единственная проблема заключается в том, что алгоритм не способен копировать арабский язык, где письмо идет справа налево.
После того, как робот разобрался с языками, его попросили повторить почерк десятилетней девочки. Удивительно, но и эта задача оказалась ему под силу.
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