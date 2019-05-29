В аргентинских аэропортах отменили все рейсы из-за забастовки

Табло вылетов и прилётов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет – из-за всеобщей забастовки в стране отменены все рейсы, в том числе международных авиакомпаний, свидетельствуют данные аэропортов.

Последний рейс в международном аэропорту столицы Аргентины Ezeiza прилетел из Майами и приземлился в 8.51 (14.51 по молдове), передает РИА Новости.

Оператор аргентинских аэропортов "Aeropuertos Argentina 2000" советует гражданам с вопросами об отмененных рейсах обращаться в авиакомпании.

Крупнейший аргентинский авиаперевозчик Aerolineas Argentinas заявил, что готов без доплат обменять билеты на вылеты в течение 15 дней. Компания сообщила, что отменяет 330 рейса, и это затронет 37 тысяч человек.

29 мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Это далеко не первая акция. Подобная забастовка проводилась 30 апреля.

В этот день пройдут митинги, не будет работать метро, многие линии автобусов и поездов, не будет убираться мусор. Правительство Буэнос-Айреса обратилось к гражданам с просьбой не выносить мусор на улицу и подождать до конца забастовки.