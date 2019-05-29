Нумерология: какие цифры притягивают деньги

Нумерология – знание чисел, которое используется во многих сферах жизни. В частности, в деле привлечения денег. О том, как с помощью правильных чисел стать обладателем нужной суммы, читайте в этом материале.

Для того чтобы числа сработали на вас, надо записать их на бумажке и спрятать в кошельке или сумочке. Никто, кроме вас, не должен знать о том, что магическая записка существует. Итак, что значат цифры и как их использовать:

Единица

Это энергия потери и растраты. Не стоит загадывать получить подарок в виду суммы с единицей (например, всеми желанный 1000 000 долларов – не очень удачная с точки зрения нумерологии сумма), а также не надо выставлять такую цену. Продукт будет продаваться медленно и повлечет за собой не прибыль, а убыток, как бы "прихватив" ваши ресурсы с собой, передает Рамблер.

Двойка

Двойка тоже не очень удачная цифра. Она означает бедность и жертвенность, так что никогда не занимайте, например, 2000 лей– вам либо не отдадут их, либо вы будете ждать их очень долго. И не просите гонорар с цифрой 2 – так вы обрекаете себя на невысокие заработки.

Тройка

Это отличная цифра. Сумма с тройкой всегда будет стремиться потратиться на что-то полезное, залеживаться она не должна. Не пытайтесь откладывать сумму в 3000 лей, например, но смело пускайте ее в дело – вернется троекратно.

Четверка

Это энергия стабильности. Если вы получаете сумму с четверкой, можете быть уверены, что она останется с вами надолго. Для того, чтобы деньги не улетучивались с космической скоростью, вложите записку с цифрой 4 в свой кошелек.

Пятерка

Эта цифра риска и удовольствия. Делайте ставки на нее, тратьте суммы с пятеркой – и ваше настроение улучшится. Если вы хотите обходиться с деньгами словно играючи, вложите в кошелек бумажку с записанной пятеркой, и все будет.

Шестерка

Цифра 6 притянет сумму, которая вам строго необходима. Ничего лишнего, но и с голоду умереть не даст. Если планируете повысить доход, не используйте эту цифру.

Семерка

С точки зрения материального достатка это несчастливое число. Семерка заставляет нас прощаться с накопленным, причем безо всякой надежды на возврат. Так что думайте дважды, прежде чем визуализировать семерку.

Восьмерка

Это число притягивает огромные возможности. Если вы хотите действительно огромных сумм и далеко идущих перспектив, рисуйте восьмерки везде.

Девятка

Девятка приманивает дары. Если вы хотите получить определенную сумму денег в подарок, положите в кошелек записочку с цифрой 9, – должно сработать.