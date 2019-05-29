Этим летом правительство запускает программу Prima Casă 4

С 1 июня граждане, работающие в частном секторе, смогут приобрести жилье по программе "Prima Casă 4". Соответствующее положение утвердило сегодня правительство.

Государство постепенно компенсирует до 50% основной суммы ипотечного кредита, которая не включает в себя проценты, гарантийную комиссию и другие банковские выплаты. Компенсация предоставляется ежемесячно, с момента утверждения заявки на финансирование до завершения периода погашения ипотечного кредита.

Если бенефициаром из частного сектора является родитель, у которого есть дети, государство компенсирует до 100% от основной суммы ипотечного кредита.

Стоимость жилплощади не должна превышать 600 000 леев. А размер субсидий будет зависеть от стоимости недвижимости и зарплаты получателя. Кредит будет предоставляться на срок до 25 лет.

В то же время первоначальный взнос по кредиту составляет 10%.

Приобрести собственное жилье по более низкой процентной ставке, чем обычные ипотечные кредиты, смогут граждане младше 45 лет.

На 2019 год для Prima Casa в государственном бюджете предусмотрен гарантийный фонд 20 млн леев.

Правительственная программа "Prima Casă" запущена 26 марта 2018 года по инициативе премьер-министра Павла Филипа. С ее помощью собственное жилье уже приобрели 2282 молодых человека и молодых семей.