Правительство выделит средства на ликвидацию последствий проливных дождей

Правительство выделит окло 3 млн леев на ликвидацию последствий проливных дождей с градом и сильным ветром, которые прошли в Молдове на прошлой неделе. Решение по этому вопросу утверждено на сегодняшнем заседании правительства.

Так, около 1 млн леев получат сёла Самананка и Донич Оргеевского района, где проливные дожди нанесли ущерб сельхозземлям, садам, повредили дома и многочисленные участки дорожного покрытия. На восстановление разрушенных дорог, мостов и заборов сёла Унцешты, Грасены, Пырлица и Манолешты Унгенского района получат около 1,8 млн леев. Еще около 447 тыс. леев будет направлено на ремонт крыши Медицинского центра села Четирены Унгенского района и крыши здания бывшей гимназии города Окница.

Интервенционный фонд правительства предназначен для финансирования срочных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в случае эпидемий, пожаров, а также в других кризисных ситуациях.