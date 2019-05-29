Пенсионеры, проживающие за пределами Молдовы, смогут получать пенсии

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом и достигшие пенсионного возраста, смогут получить пенсию, выплачиваемую нашей страной. Кабинет министров утвердил сегодня поправки к Положениям о порядке выплаты пенсий, установленных в государственной пенсионной системе, и государственных социальных пособиях.

Документ корректирует нормативную базу и устанавливает порядок выплаты пенсий гражданам Республики Молдова, проживающим за рубежом, а также перечень документов, необходимых для назначения пенсии. Таким образом, желающие получать пенсию Республики Молдова должны будут лично подать заявление в территориальный орган социального страхования по месту жительства в Молдове, представить молдавский паспорт, а также удостоверение личности из страны проживания,передает Moldpres.

Вместе с тем, получатели пенсии Республики Молдова должны будут ежегодно предоставлять в Национальную кассу социального страхования (НКСС) свидетельство «о жизни». Документ можно будет оформить в дипломатических миссиях/консульских отделениях Республики Молдова в стране проживания или территориальных подразделениях НКСС и может быть отправлен по почте.

Пенсия будет выплачиваться ежемесячно в течение года со дня подачи заявления указанным получателем оператором платежных услуг из Республики Молдова.

Закон, предусматривающий, что пенсионеры, проживающие за рубежом, могут воспользоваться правом на пенсию в Республике Молдова, вступает в силу с 1 января 2019 года.