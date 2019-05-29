В Кишиневе проверяют техсостояние автомобилей

Национальная патрульная инспекция (НИП), Национальное агентство автомобильного транспорта и Управление полиции Кишинева объявили сегодня, что начали операцию по проверке технического состояния транспортных средств - участников дорожного движения. Операция проводится до 5 июня.

Как уточнили в Национальной патрульной инспекции, проверки также направлены на выявление случаев эксплуатации транспортных средств, которые не прошли государственный техосмотр или оснащены дополнительными устройствами и оборудованием, которые не соответствуют техническим нормативным документам, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

НИП сообщает, что регулярно проводит такие операции для предотвращения нарушений правил дорожного движения и недопущения аварий, которые происходят из-за эксплуатации автомобилей в плохом техническом состоянии.