Национальным банком Молдовы (НБМ) разработан проект Регламента, который призван существенно уменьшить тариф на платежи в системе электронных платежей M-PAY. Об этом сказал президент НБМ Октавиан Армашу на встрече в среду с членами Клуба экономической прессы.
"Мы в Национальном банке хотим, чтобы этот документ имел широкую огласку и получил всестороннее публичное обсуждение. Это позволит принять самое оптимальное решение, которое будет максимально учитывать мнений всех заинтересованных сторон", - отметил Армашу.
Президент НБМ сказал, что применяемый ныне тариф сравнительно высокий из-за того, что объемы электронных расчетов, осуществляемых гражданами Республики Молдова, небольшие, что не всегда позволяет оправдывать инвестиции в это направление, передает Инфотаг.
"Но с другой стороны, электронные расчеты не растут в таких объемах, которых мы бы хотели видеть, в том числе и по причине высоко тарифа", - заметил банкир, сказав, что НБМ намерен добиться в этом плане снижения тарифов на электронные платежи, а также и платежи с помощью банковских карточек.
По словам Армашу, НБМ полагает, что тариф на платежи в системе M-PAY не должны превышать 0,5%.
"В первую очередь мы намерены существенным образом наращивать объемы платежей населения с бюджетом государства", - отметил президент НБМ, призвавший экономическую прессу популяризировать электронные расчеты в стране, чтобы уменьшались объемы использования населением наличных денег.
Вице-президент НБМ Аурелиу Чинчлей сказал, что новые решения регулятора в этом плане будут стимулировать безналичные электронные расчеты, в частности, приобретение товаров и услуг посредством Интернета. Он заметил, что когда в Молдове только появилась возможность покупок посредством Интернета, тариф составлял 10% от их стоимости.
"В настоящее время тариф заметно уменьшился, и составляет в среднем 2,5%. Но он еще намного превышает аналогичные тарифы в странах Евросоюза, где их показатель не превышает 0,3%", - отметил банкир.
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