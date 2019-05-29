На Филиппинах выпускников обязали высаживать по десятку деревьев

Учащихся и студентов будут поощрять сажать в первую очередь виды деревьев под угрозой исчезновения.

Власти Филиппин приняла закон, который обязывает каждого школьника и студента страны высадить минимум 10 деревьев перед получением диплома. Об этом пишет Vice.

Авторы закона утверждают, что на Филиппинах ежегодно начальную школу заканчивают 12 миллионов учеников, старшую школу – 5 миллионов, а выпускниками ВУЗА становится полумиллиона человек. Если каждый из них высадит по 10 саженцев, то в стране ежегодно будет появляться по 175 миллионов новых деревьев, передает УНИАН.



Учащихся и студентов будут поощрять сажать в первую очередь виды деревьев под угрозой исчезновения. Растения будут появляться как в городских районах, так и в лесах и заповедниках. Как пишет Independent, в течение XX века Филиппины в результате вырубки лесов потеряли 50% лесного покрова – его уровень снизился до 20%.

Незаконная лесозаготовка остается проблемой для страны, а отсутствие деревьев в некоторых районах усиливает риск и последствия наводнений и оползней.





