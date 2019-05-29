Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта

Британский подросток Какпер Краузе вышел из трехнедельной комы, после того как его мать распылила его любимый дезодорант, сообщило Daily Mail.

В феврале этого года тринадцатилетний школьник отправился кататься на лодке с друзьями и упал за борт. Подросток не умел плавать и провел под водой приблизительно 25 минут.

В реанимацию Какпера доставили на вертолете. Он остался жив, но впал в кому. Около трех недель подросток не реагировал ни на какие внешние раздражители, врачи опасались, что из-за нехватки кислорода в мозге произошли необратимые изменения, передает РИА Новости.

Все изменилось в тот день, когда медсестра, которой предстояло вымыть пациента, предложила матери принести его любимые туалетные принадлежности. Женщина распылила дезодорант сына возле его кровати, и он тут же открыл глаза.

Врачи рекомендуют стимулировать чувства пациентов в коме разными способами: говорить с ними, включать музыку, держать за руку, использовать знакомые ароматы. Для Краузе сработало именно последнее.

К настоящему моменту Какпер почти полностью восстановился, у него остаются небольшие проблемы с речью и правой рукой. По словам мальчика, теперь он будет считать дезодорант своим талисманом.