Британский подросток Какпер Краузе вышел из трехнедельной комы, после того как его мать распылила его любимый дезодорант, сообщило Daily Mail.
В феврале этого года тринадцатилетний школьник отправился кататься на лодке с друзьями и упал за борт. Подросток не умел плавать и провел под водой приблизительно 25 минут.
В реанимацию Какпера доставили на вертолете. Он остался жив, но впал в кому. Около трех недель подросток не реагировал ни на какие внешние раздражители, врачи опасались, что из-за нехватки кислорода в мозге произошли необратимые изменения, передает РИА Новости.
Все изменилось в тот день, когда медсестра, которой предстояло вымыть пациента, предложила матери принести его любимые туалетные принадлежности. Женщина распылила дезодорант сына возле его кровати, и он тут же открыл глаза.
Врачи рекомендуют стимулировать чувства пациентов в коме разными способами: говорить с ними, включать музыку, держать за руку, использовать знакомые ароматы. Для Краузе сработало именно последнее.
К настоящему моменту Какпер почти полностью восстановился, у него остаются небольшие проблемы с речью и правой рукой. По словам мальчика, теперь он будет считать дезодорант своим талисманом.
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